Torna il ‘Ferrara Sport Festival’ | tre giorni di gare allenamenti e musica

Da ferraratoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ‘Ferrara Sport Festival’ torna dal 25 al 27 settembre con la sua seconda edizione. L’evento prevede tre giorni di gare sportive, sessioni di allenamento e musica dal vivo. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge atleti di varie discipline. L’organizzazione ha annunciato anche attività per il pubblico e momenti di intrattenimento, senza indicare dettagli sui partecipanti o programmi specifici.

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Si scaldano i motori per il ‘Ferrara Sport Festival’ che giunge quest’anno alla sua seconda edizione i prossimi 25, 26 e 27 settembre. Dopo il successo dell'edizione inaugurale (25-28 settembre 2025), sempre in occasione della Settimana europea dello sport, la nostra città vedrà le proprie strade. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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