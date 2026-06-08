Torna il ‘Ferrara Sport Festival’ | tre giorni di gare allenamenti e musica

Notizia in breve

Il ‘Ferrara Sport Festival’ torna dal 25 al 27 settembre con la sua seconda edizione. L’evento prevede tre giorni di gare sportive, sessioni di allenamento e musica dal vivo. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge atleti di varie discipline. L’organizzazione ha annunciato anche attività per il pubblico e momenti di intrattenimento, senza indicare dettagli sui partecipanti o programmi specifici.