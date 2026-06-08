Torna Aperti per voi sotto le Stelle a Bergamo | alla scoperta del convento di San Francesco e del monastero di Astino

L'iniziativa “Aperti per Voi sotto le Stelle” è tornata a Bergamo, offrendo visite straordinarie al convento di San Francesco e al monastero di Astino. Promossa dal Touring Club Italiano, permette l’accesso a questi siti culturali grazie all’impegno dei volontari. Le aperture sono programmate in orari serali e notturni, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi d’arte e cultura della zona. L’evento si svolge in modo regolare e senza costi di ingresso, coinvolgendo il pubblico in visite guidate.

Aperti per Voi sotto le Stelle, l’iniziativa nazionale del Touring Club Italiano, torna dedicandosi alle aperture straordinarie e alla valorizzazione di luoghi d’arte e cultura grazie all’impegno dei volontari Touring. Se è vero che “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” come affermava Marcel Proust, allora l’iniziativa nazionale Aperti per Voi sotto le Stelle risponde ad un bisogno collettivo: spolverare e rendere nuovamente visibili tutti quegli spazi chiusi, luoghi non accessibili, archivi, che costudiscono una parte significativa del patrimonio culturale italiano. Saranno tre le date in cui questo sarà possibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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