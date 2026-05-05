Bergamo porte aperte a tutti alla festa del Monastero di San Benedetto

Domenica 10 maggio si terrà una messa per ricordare i 199 anni dal ripristino del Monastero di San Benedetto di Bergamo, dopo il periodo di soppressione. La celebrazione si svolgerà in occasione dell’anniversario e sarà aperta a tutti. La data segna un momento importante per la storia del sito, che torna ad essere protagonista di un evento pubblico. La festa ha come obiettivo la partecipazione della comunità locale.

L’ANNIVERSARIO. Domenica 10 maggio si ricorderanno con una Messa i 199 anni dal ripristino dopo la soppressione. I visitatori potranno ammirare opere d’arte e luoghi poco visti della città. «A differenza del monastero di Santa Grata, riaperto già negli anni precedenti, il nostro ha dovuto attendere diversi anni dopo l’arrivo degli Asburgo e la sconfitta di Napoleone» «Vogliamo celebrare con gioia un avvenimento fondamentale per la nostra storia - spiega madre Cristina Picinali, superiora del monastero, dove vivono oggi dieci monache -. Il 10 maggio è un giorno festivo per la nostra comunità, perché ricordiamo l’anniversario del ripristino del monastero, avvenuto nel 1827.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, porte aperte a tutti alla festa del Monastero di San Benedetto Notizie correlate Festa della Liberazione tra degustazioni e visite guidate: porte aperte in abbazia a San Martino delle ScaleAnche il weekend del 25 aprile sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle scale, la più grande ancora attiva in Italia, che apre le sue... VIDEO & FOTO/ Benevento in B: clima di festa alla seduta a porte aperte, in campo spuntano 4 teste platinateTempo di lettura: 2 minuti Antistadio Imbriani gremito come non si ricordava da tempo questa mattina per la seduta a porte aperte del Benevento che... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bergamo, porte aperte a tutti alla festa del Monastero di San Benedetto; La fiaccola benedettina allo Spallanzani. Bergamo, porte aperte a tutti alla festa del Monastero di San BenedettoDomenica 10 maggio si ricorderanno con una Messa i 199 anni dal ripristino dopo la soppressione. I visitatori potranno ammirare opere d’arte e luoghi poco visti della città. ecodibergamo.it Atalanta, allenamento a porte aperte allo stadio di Bergamo per salutare i tifosiLa seduta mercoledì 13 agosto alle 18: De Roon e compagni inizieranno a prendere confidenza con il nuovo prato. Domenica 10 amichevole a porte chiuse contro l’Nk Opatija al Bortolotti Bergamo. bergamonews.it Visita Guidata al Monastero di Sant’Antonio in Polesine di Ferrara - facebook.com facebook