Il fascino e la spiritualità del monastero di San Benedetto a Bergamo -Foto

Da ecodibergamo.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata di apertura del monastero di San Benedetto a Bergamo ha riscosso grande successo, attirando numerose persone. La struttura, situata in via Sant’Alessandro, è stata riaperta in modo straordinario in occasione del 199esimo anniversario del ripristino dopo la soppressione voluta da Napoleone. L’evento ha permesso di visitare l’edificio e di apprezzarne il fascino e la spiritualità.

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L’APERTURA STRAORDINARIA. Un successo la giornata di apertura del monastero di San Benedetto in via Sant’Alessandro a Bergamo, in occasione del 199esimo anniversario del ripristino della struttura dopo la soppressione operata da Napoleone. «Una gioia che si unisce a quella della Pasqua» ha commentato monsignor Michelangelo Finazzi, che ha celebrato per l’occasione la messa nella chiesa del monastero. «Per noi è un’occasione davvero speciale – spiega la badessa, madre Cristina –. Aprire le porte alla comunità vuol dire fare cultura, ricordando che vocazioni come la nostra esistono e non sono estreme come potrebbe sembrare: non siamo eremiti». Rispetto alla previsione originale di circa trenta visitatori, madre Cristina ha accompagnato attraverso il monastero, aiutata dall’economa, suor Benedetta, oltre quaranta persone.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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