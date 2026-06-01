Giovanni Simeone sarà il punto di riferimento principale del progetto futuro del Torino. L’attaccante argentino è stato indicato come il giocatore chiave per la squadra nei prossimi anni, diventando il simbolo del progetto dei granata. La società punta su di lui come elemento centrale per rafforzare la rosa e guidare la squadra. Simeone, quindi, assume un ruolo strategico nel piano a lungo termine del club.

Giovanni Simeone sarà il perno centrale del progetto futuro del Torino. L’argentino è il totem dei granata. Mentre dall’Argentina arrivano immagini social che ritraggono Giovanni Simeone in abiti autunnali, lontano dal grande caldo che avvolge l’Italia in questi giorni, la testa dell’attaccante è già proiettata al futuro. Sul telefono del giocatore scorrono infatti le cartoline di Pinzolo, la splendida località trentina che a partire dal 13 luglio ospiterà il ritiro pre-campionato del Torino. Nel nuovo scacchiere granata che prenderà forma, il Cholito rappresenterà un cardine assoluto: la strategia societaria, orchestrata dalla proprietà e dal direttore sportivo Gianluca Petrachi, pone il centravanti argentino saldamente al centro del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Giovanni Simeone al centro del Torino, sarà il totem del progetto futuro dei granata

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Torino-Parma, Simeone porta in vantaggio il Torino dopo solo tre minuti

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