Torino contro il Milan sarà ancora Zapata a guidare i granata | l’attaccante punta a una serata speciale

Per la partita contro il Milan, l’attaccante del Torino sarà ancora Zapata a guidare l’attacco. Dopo mesi di riabilitazione a causa di un infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a interrompere l’attività per un lungo periodo, l’attaccante punta a una serata speciale e a dimostrare il suo valore in campo. La sua presenza è fondamentale per i granata in questa sfida.

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