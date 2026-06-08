Torino | scossa sismica a 12 km di profondità vicino a Perrero

Una scossa sismica è stata registrata a circa 12 chilometri di profondità vicino a Perrero, in provincia di Torino. I sismografi hanno rilevato il movimento grazie a sensori molto sensibili che captano vibrazioni sottili nel sottosuolo. La scossa ha avuto un’ipocentro preciso e sono stati misurati i valori di magnitudo. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti.

Dove si è verificato esattamente l'ipocentro della scossa?. Come hanno fatto i sismografi a rilevare un movimento così lieve?. Perché la popolazione di Perrero non ha avvertito il terremoto?. Quali dati tecnici ha fornito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia?.? In Breve Magnitudo 1.4 registrata dagli strumenti dell'INGV di Roma. Ipocentro individuato a 12 chilometri di profondità. Localizzazione a 4 chilometri a sud-est di Perrero. Evento avvenuto nella mattinata di domenica 7 giugno 2026. Una lieve scossa sismica ha interessato la provincia di Torino nella mattinata di domenica 7 giugno 2026. Una scossa di terremoto di magnitudo 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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