Venerdì 17 aprile 2026, le Prealpi Carniche sono state interessate da due scosse sismiche registrate nel primo e nel tardo pomeriggio, con epicentri tra Verzegnis e Preone. Le scosse sono state percepite in diverse zone della zona, senza segnalazioni di danni significativi o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e sono stati adottati i protocolli di sicurezza previsti per questo tipo di eventi.

Una sequenza di eventi sismici ha scosso il cuore delle Prealpi Carniche questo venerdì 17 aprile 2026, con due forti scosse registrate nel primo pomeriggio e nel tardo pomeriggio che hanno coinvolto le zone tra Verzegnis e Preone. Entrambi i fenomeni, caratterizzati da una magnitudo di 3,1, non hanno causato feriti o danni materiali, ma hanno innescato l’attivazione immediata dei protocolli di sicurezza nelle scuole di Tolmezzo. Il primo movimento del suolo è stato rilevato alle ore 13:24, con un epicentro situato a circa cinque chilometri a ovest-sud-ovest rispetto al comune di Verzegnis, a una profondità di 8 chilometri e 620 metri. Poco dopo, alle 17:23, la terra ha tremato nuovamente con un epicentro posizionato a cinque chilometri a sud-sud-est di Preone, questa volta con una profondità maggiore, pari a 12 chilometri e 400 metri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carnia sotto scossa: doppia scossa sismica tra Verzegnis e Preone

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