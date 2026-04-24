Questa mattina un terremoto di magnitudo 5.8 si è verificato nell’isola di Creta, in Grecia, a circa 15 chilometri di profondità. La scossa è stata registrata alle 6:18 (ora locale) vicino alla città di Lerapetra, secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non sono state fornite informazioni immediate sui danni o sulle eventuali persone coinvolte.

Questa mattina un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito l’isola di Creta, in Grecia. Come riporta l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la prima scossa è stata registrata alle 6:18 di mattina (5:18 in Italia) vicino alla città costiera di Lerapetra. Al momento non si segnalano vittime o danni. Il sisma si è verificato a una profondità di 15 chilometri, motivo per cui, essendo relativamente superficiale, è stato avvertito con maggiore intensità. Successivamente sono state registrate scosse di minore entità. Solo un mese fa, a marzo, un altro terremoto di magnitudo 5.3 aveva colpito la Grecia nord-occidentale senza causare danni significativi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Terremoto nell’isola di Creta: scossa di magnitudo 5.8 a 15 km di profondità vicino a Lerapetra

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