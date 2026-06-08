Durante un inseguimento nel quartiere Lingotto, la polizia ha scoperto un furto grazie a un AirTag nascosto su un monopattino. L’oggetto digitale ha consentito agli agenti di seguire il percorso del veicolo rubato, portandoli alla sua localizzazione. Durante la perquisizione, sono stati trovati altri strumenti utilizzati per il furto e il nascondiglio del monopattino.

Come ha fatto un piccolo oggetto digitale a guidare la polizia? Quali attrezzi hanno trovato gli agenti durante la perquisizione? Chi è il complice che è riuscito a fuggire verso il cimitero? Come è finito il diciottento fermato dopo l'incidente in corso Novara??? In Breve Un diciottenne italiano arrestato dopo incidente in corso Novara e via Bologna Un complice è fuggito verso la zona del Cimitero Monumentale Sequestrate forbici e punta da trapano usate per rompere i vetri . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Torino: inseguimento su monopattino, AirTag svela il furto al Lingotto

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