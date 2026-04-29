In tre sul monopattino elettrico non si fermano all' alt della pattuglia | inseguiti e arrestati a Torino Vanchiglia dopo l' inseguimento

Oggi pomeriggio, i carabinieri sono intervenuti in via Vanchiglia a Torino a causa di un inseguimento. Tre persone erano a bordo di un monopattino elettrico e non si sono fermate all'alt della pattuglia. Dopo averli inseguiti, i militari sono riusciti a bloccarli e ad arrestarli. L'intervento si è svolto nel quartiere Vanchiglia e ha coinvolto le forze dell’ordine.

Pomeriggio di interventi per i carabinieri in via Vanchiglia a Torino oggi, mercoledì 29 aprile 2026. I militari della stazione Po Vanchiglia, con il supporto della squadra di intervento operativo del 1° reggimento Piemonte, hanno arrestato tre giovani poco più che ventenni per resistenza a.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Non si fermano all’alt di una pattuglia scatta l’inseguimento: due arrestiArezzo, 25 aprile 2026 – Servizio alto impatto della Polizia di stato, non si fermano all’alt di una pattuglia scatta l’inseguimento: due arresti. Giugliano, fuggono all’Alt: arrestati tre giovani dopo inseguimentoI Carabinieri fermano tre uomini di 38, 20 e 19 anni dopo 6 km di fuga pericolosa: sequestrato il furgone privo di documenti Il posto di blocco e la...