In tre sul monopattino elettrico non si fermano all' alt della pattuglia | arrestati a Torino Vanchiglia dopo l' inseguimento

Nel pomeriggio di oggi, i carabinieri sono intervenuti in via Vanchiglia a Torino. Tre persone a bordo di un monopattino elettrico non si sono fermate all’alt dei militari, dando inizio a un inseguimento. Dopo aver tentato di allontanarsi, sono state arrestate dai carabinieri. L’intervento si è concluso con l’arresto dei tre soggetti coinvolti.

Pomeriggio di interventi per i carabinieri in via Vanchiglia a Torino oggi, mercoledì 29 aprile 2026. I militari della stazione Po Vanchiglia, con il supporto della squadra di intervento operativo del 1° reggimento Piemonte, hanno arrestato tre giovani poco più che ventenni per resistenza a.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate In tre sul monopattino elettrico non si fermano all'alt della pattuglia: inseguiti e arrestati a Torino Vanchiglia dopo l'inseguimentoPomeriggio di interventi per i carabinieri in via Vanchiglia a Torino oggi, mercoledì 29 aprile 2026. Non si fermano all’alt di una pattuglia scatta l’inseguimento: due arrestiArezzo, 25 aprile 2026 – Servizio alto impatto della Polizia di stato, non si fermano all’alt di una pattuglia scatta l’inseguimento: due arresti. Altri aggiornamenti Torino, in tre sul monopattino fuggono all’alt: arrestati a VanchigliaUn controllo, la fuga e poi l’inseguimento tra le strade del quartiere. È stato un pomeriggio movimentato quello di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, in zona Vanchiglia a Torino, dove i carabinieri sono ... giornalelavoce.it In tre sul monopattino elettrico non si fermano all'alt della pattuglia: arrestati a Torino Vanchiglia dopo l'inseguimentoPomeriggio di interventi per i carabinieri in via Vanchiglia a Torino oggi, mercoledì 29 aprile 2026. I militari della stazione Po Vanchiglia, con il supporto della squadra di intervento operativo del ... torinotoday.it