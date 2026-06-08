Tor Fiscale riparte il cantiere atteso da 10 anni | ma tra i residenti scatta l' allarme traffico

Notizia in breve

Dopo dieci anni di attese, sono ripresi i lavori in via di Torre Branca, a Tor Fiscale. Operai e mezzi meccanici sono tornati sul sito dopo un lungo periodo di inattività, iniziando il prolungamento della strada di 160 metri per collegarla a via Demetriade. La ripresa dei lavori ha suscitato preoccupazioni tra i residenti per l’aumento del traffico e il possibile incremento di rumore nella zona.