Tor Fiscale riparte il cantiere atteso da 10 anni | ma tra i residenti scatta l' allarme traffico
Dopo dieci anni di attese, sono ripresi i lavori in via di Torre Branca, a Tor Fiscale. Operai e mezzi meccanici sono tornati sul sito dopo un lungo periodo di inattività, iniziando il prolungamento della strada di 160 metri per collegarla a via Demetriade. La ripresa dei lavori ha suscitato preoccupazioni tra i residenti per l’aumento del traffico e il possibile incremento di rumore nella zona.
Operai e mezzi meccanici, dopo un lungo stop, sono tornati in azione in via di Torre Branca.L'origine dei lavoriL’intervento, atteso da 10 anni dai residenti, prevede il prolungamento per 160 metri della strada, così da consentirle di raggiungere via Demetriade. Durante la prima amministrazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie e thread social correlati
Ferrovie, cantiere da 17,5 milioni tra Gonzaga e Suzzara: riparte il pianoRete Ferroviaria Italiana ha annunciato la ripresa dei lavori sulla linea tra Modena e Mantova, concentrandosi sulla tratta tra Gonzaga e Suzzara.
San Paolo: cantiere del distretto sanitario fermo, residenti in allarmeIl cantiere della Casa di Comunità nel quartiere di San Paolo è rimasto fermo da gennaio, dopo la rimozione della gru.