San Paolo | cantiere del distretto sanitario fermo residenti in allarme

Il cantiere della Casa di Comunità nel quartiere di San Paolo è rimasto fermo da gennaio, dopo la rimozione della gru. I lavori sono stati sospesi e il ritardo si aggira sui 6,5 milioni di euro, con una nuova data di completamento prevista per giugno 2026. I residenti della zona sono in allarme per i tempi di consegna e le ripercussioni sulla rete sanitaria locale.

? Cosa sapere Cantiere Casa di Comunità San Paolo fermo da gennaio dopo la rimozione della gru.. Ritardo nei lavori da 6,5 milioni di euro con nuova scadenza a giugno 2026.. Il cantiere per il nuovo distretto sanitario in via Toscanini, nel quartiere San Paolo, è rimasto fermo dopo la rimozione della gru nei giorni scorsi, alimentando il malcontento dei residenti che segnalano l’assenza di operai da gennaio. L’area interessata dai lavori, destinata a ospitare una Casa di Comunità di circa 1.800 metri quadrati, vive un momento di stallo che ha colpito duramente la serenità del vicinato. Gli abitanti del quartiere, che osservano con attenzione l’evoluzione dell’opera, riferiscono che le squadre di lavoro non si vedono più sul posto da diversi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Paolo: cantiere del distretto sanitario fermo, residenti in allarme Notizie correlate Distretto Sanitario in località San Vincenzo di San Severino, il sindaco denuncia "ritardi e mancati utilizzi""I lavori avviati nel settembre 2025 per la realizzazione della nuova sede del Distretto Sanitario oggi risultano essere fermi da mesi senz’alcuna... Mercato San Severino, stallo per Distretto sanitario e Centro diabetologicoLettera alla Direzione Generale dell’Asl: lavori fermi a San Vincenzo e struttura pronta ma non utilizzata per farmacia e diabetologia Il Distretto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronto soccorso del San Paolo, altro slittamento: si va verso metà maggio; Via Torricchia e Tagliata-San Paolo, partono i lavori a Forlimpopoli; Intesa Sanpaolo presentate a Bergamo le 10 Imprese Vincenti; Intesa Sanpaolo premia dieci 'Imprese Vincenti' lombarde. San Michele Mondovì: le prime foto del cantiere in piazza Don Gerbino a San PaoloSi respira aria di cambiamento a San Paolo di San Michele Mondovì: le prime immagini del cantiere in piazza Don Gerbino mostrano l’avvio di un intervento destinato a ridisegnare uno degli spazi più ... cuneodice.it Pronto soccorso del San Paolo, altro slittamento: si va verso metà maggioSecondo la dg Marino bisognerà attendere ancora fino a metà maggio per la riapertura dell'ingresso principale del nosocomio cittadino ma i lavori edili sono conclusi ... civonline.it È stato aggiudicato l’appalto per il completamento dell’anfiteatro di Camaro San Paolo. Dopo la verifica della documentazione, si proseguirà con l’iter per la consegna dei lavori che consegneranno ai messinesi nuovi spazi di intrattenimento. Leggi l’articolo: - facebook.com facebook