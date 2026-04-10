Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato la ripresa dei lavori sulla linea tra Modena e Mantova, concentrandosi sulla tratta tra Gonzaga e Suzzara. Per questa fase sono stati stanziati 17,5 milioni di euro, destinati all’ammodernamento della linea ferroviaria. L’intervento rappresenta la seconda fase del piano di miglioramento, che coinvolge specificamente questa parte della rete. La riattivazione dei lavori era stata sospesa in precedenza e ora riprende secondo il programma stabilito.

Rete Ferroviaria Italiana ha dato il via alla seconda fase del piano di ammodernamento per la linea che collega Modena e Mantova, concentrando gli sforzi sulla tratta tra Gonzaga e Suzzara. L’operazione, che vede un investimento complessivo di 17,5 milioni di euro, prevede la sostituzione dei binari e il rifacimento della massicciata per elevare i parametri di sicurezza e l’affidabilità del servizio ferroviario nella zona. Il cantiere si presenta come un imponente organismo operativo: per circa 90 giorni, una squadra di 100 tecnici, tra personale di RFI e specialisti delle imprese partner, lavorerà sul campo con il supporto di 50 mezzi d’opera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrovie, cantiere da 17,5 milioni tra Gonzaga e Suzzara: riparte il piano

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