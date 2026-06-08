TNA | Le prime parole di Steve Maclin dopo l’addio dalla compagnia
Steve Maclin ha lasciato la TNA ieri, terminando anticipatamente il contratto nonostante un rinnovo avvenuto pochi mesi fa. La sua separazione dalla federazione è stata confermata ufficialmente, senza dettagli su accordi o motivazioni. L’atleta ha scritto alcune parole pubblicamente, senza specificare i prossimi passi. La sua uscita è stata comunicata attraverso canali ufficiali della federazione.
Nella giornata di ieri Steve Maclin ha ottenuto il suo addio dalla TNA riuscendo quindi a concludere anticipatamente il contratto con la federazione nonostante il rinnovo di pochi mesi fa. Dopo le parole di Mike Santana, attuale TNA World Champion, in supporto proprio verso l’ex amico e rivale, giunge anche il commento del diretto interessato come ben visibile qui sotto. Last week I requested my release from TNA. I put my blood, sweat, and tears into everything I’ve done over the last 5 years and I’ll always be thankful for my time there. But now, it’s time to STACK BODIES. See you soon — Steve Maclin (@SteveMaclin) June 7, 2026 Maclin si dice quindi orgoglioso dei 5 anni passati in TNA e pronto verso le nuove sfide che verranno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Maclin vs Santana Gets Personal! Steve Maclin Brutal Promo on TNA Wrestling
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: TNA: Steve Maclin lascia la compagnia a sorpresa pochi mesi dopo il rinnovo
Leggi anche: TNA: Mike Santana commenta l’addio di Steve Maclin