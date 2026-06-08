TNA | Le prime parole di Steve Maclin dopo l’addio dalla compagnia

Notizia in breve

Steve Maclin ha lasciato la TNA ieri, terminando anticipatamente il contratto nonostante un rinnovo avvenuto pochi mesi fa. La sua separazione dalla federazione è stata confermata ufficialmente, senza dettagli su accordi o motivazioni. L’atleta ha scritto alcune parole pubblicamente, senza specificare i prossimi passi. La sua uscita è stata comunicata attraverso canali ufficiali della federazione.