TNA | Insoddisfazione e frustrazione nel backstage

Da zonawrestling.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’addio di un wrestler alla TNA ha suscitato insoddisfazione e frustrazione tra i membri del backstage. La decisione ha generato discussioni tra i lottatori e lo staff, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni. La situazione ha attirato l’attenzione dei fan, che si sono interrogati sulle conseguenze di questa uscita nella programmazione e nelle future storyline. La notizia ha avuto ripercussioni anche sui programmi e le attività della federazione.

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L’addio di Steve Maclin dalla TNA ha aperto un interessante quesito per tutti i fan del prodotto e non. Per quale motivo diversi atleti (5 negli ultimi due mesi ndr) hanno chiesto l’allontanamento dalla compagnia? A rispondere ci ha provato direttamente il noto sito Fightful Select, il quale riporta come all’interno del backstage ci sia il pensiero sulla poca qualità del prodotto e di come alcune superstar non abbiano subito alcune miglioria scritta da un anno a questa parte. Tale scenario sembra abbia provocato una netta frustrazione, come per esempio con Maclin, il quale la scorsa settimana ha chiesto la fine anticipata del contratto poi ottenuta domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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