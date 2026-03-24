The Rock potrebbe essere più vicino al ritorno in WWE di quanto si pensi. Un indizio comparso durante il Raw del 23 marzo ha riacceso le speculazioni tra i fan, nonostante al momento non risultino piani creativi che lo coinvolgano per WrestleMania 42. Il poster di The Rock avvistato durante un segmento di Raw. Un dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti. Durante un segmento nel backstage del Raw del 23 marzo, che vedeva protagonisti LA Knight e gli Usos, è stato notato un poster di The Rock su un truck promozionale sullo sfondo. Un particolare che potrebbe sembrare casuale, ma che in casa WWE ha subito alimentato le voci su un possibile ritorno del Final Boss. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Un dettaglio nel backstage di Raw fa sperare i fan nel ritorno di The Rock

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