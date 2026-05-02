Durante le celebrazioni del Primo Maggio, il segretario generale di un sindacato e il presidente di un'altra organizzazione sono stati protagonisti di un momento insolito nel backstage, sfidandosi a una gara di karaoke. Landini ha deciso di interpretare un brano che ricorda suo fratello, mentre Bombardieri ha scelto una canzone dedicata a tutti i lavoratori. L’evento ha suscitato attenzione tra i presenti.

? Cosa scoprirai Quale brano ha scelto Landini per ricordare suo fratello?. Perché Bombardieri ha dedicato la sua canzone a tutti i lavoratori?. Come ha documentato il momento il giornalista di Radio Rock?. Cosa rivela questo confronto tra i leader oltre la politica?.? In Breve Dejan Cetnikovic di Radio Rock ha filmato la sfida musicale nel backstage.. Landini ha cantato Pescatore di Pierangelo Bertoli in memoria del fratello.. Bombardieri ha interpretato Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.. L'episodio riprende la tradizione del karaoke documentata anche per la Cisl l'anno scorso.. Nel backstage del Concertone del Primo maggio, Landini e Bombardieri si sono sfidati con il karaoke davanti a Cetnikovic durante la festa dei lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primo Maggio: Landini e Bombardieri si sfidano al karaoke nel backstage

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