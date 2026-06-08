Tiro con l’arco | l’Italia torna in gara in Coppa del Mondo ad Antalya dopo degli ottimi Europei

Notizia in breve

La terza tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco si svolgerà ad Antalya dal 9 al 14 giugno. La competizione segue gli Europei di metà maggio, ai quali gli atleti italiani hanno ottenuto risultati significativi. La gara coinvolgerà atleti di diverse nazionalità e si terrà in un periodo di sei giorni. La competizione si svolge in un contesto internazionale, con le discipline di qualificazione, eliminazione diretta e finali.