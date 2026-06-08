Tiro con l’arco | l’Italia torna in gara in Coppa del Mondo ad Antalya dopo degli ottimi Europei
La terza tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco si svolgerà ad Antalya dal 9 al 14 giugno. La competizione segue gli Europei di metà maggio, ai quali gli atleti italiani hanno ottenuto risultati significativi. La gara coinvolgerà atleti di diverse nazionalità e si terrà in un periodo di sei giorni. La competizione si svolge in un contesto internazionale, con le discipline di qualificazione, eliminazione diretta e finali.
Dopo gli Europei della scorsa metà di maggio, il tiro con l’arco torna protagonista: è in arrivo la terza tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma da martedì 9 a domenica 14 giugno. Da Antalya ad Antalya: si rimane nella località turca passando dall’appuntamento continentale a quello del circuito planetario. Occhi puntati in primis sull’arco ricurvo. Al maschile si riparte dall’argento individuale di Mauro Nespoli e dalla voglia di ricollocarsi nelle zone “caldissime” del tabellone di Matteo Borsani cercando di capire se, in squadra assieme a un terzo compagno (Massimiliano Mandia o Francesco Gregori), potranno essere competitivi nel torneo per nazioni; cosa che invece avviene in... 🔗 Leggi su Oasport.it
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