Tiro con l’arco | l’Italia torna in gara in Coppa del Mondo ad Antalya dopo degli ottimi Europei

Da oasport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La terza tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco si svolgerà ad Antalya dal 9 al 14 giugno. La competizione segue gli Europei di metà maggio, ai quali gli atleti italiani hanno ottenuto risultati significativi. La gara coinvolgerà atleti di diverse nazionalità e si terrà in un periodo di sei giorni. La competizione si svolge in un contesto internazionale, con le discipline di qualificazione, eliminazione diretta e finali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo gli Europei della scorsa metà di maggio, il tiro con l’arco torna protagonista: è in arrivo la terza tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma da martedì 9 a domenica 14 giugno. Da Antalya ad Antalya: si rimane nella località turca passando dall’appuntamento continentale a quello del circuito planetario. Occhi puntati in primis sull’arco ricurvo. Al maschile si riparte dall’argento individuale di Mauro Nespoli e dalla voglia di ricollocarsi nelle zone “caldissime” del tabellone di Matteo Borsani cercando di capire se, in squadra assieme a un terzo compagno (Massimiliano Mandia o Francesco Gregori), potranno essere competitivi nel torneo per nazioni; cosa che invece avviene in... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

tiro con l8217arco l8217italia torna in gara in coppa del mondo ad antalya dopo degli ottimi europei
© Oasport.it - Tiro con l’arco: l’Italia torna in gara in Coppa del Mondo ad Antalya, dopo degli ottimi Europei
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Aston Villa nella storia, rivolta al Roland Garros e Jacobs riparte: Daily Sport 21 maggio

Video Aston Villa nella storia, rivolta al Roland Garros e Jacobs riparte: Daily Sport 21 maggio

Notizie e thread social correlati

Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per Antalya: questa volta per la Coppa del MondoSono stati annunciati i convocati italiani per la tappa di Antalya della Coppa del Mondo di tiro con l’arco.

Tiro con l’arco, l’Italia salta la prima tappa di Coppa del Mondo. I convocati azzurri per AntalyaLa nazionale italiana di tiro con l’arco non parteciperà alla prima tappa di Coppa del Mondo, prevista per questa stagione.

Temi più discussi: Scherma, Coppa del Mondo: altre due medaglie per l'Italia; Tennistavolo in carrozzina, oro per Sandro Lecca; La Coppa del Mondo di mountain bike torna a La Thuile e cresce ancora con ben quattro discipline; Mondiali 2026, alcuni dipendenti dello stadio di Los Angeles indicono uno sciopero.

Tiro con l’arco: l’Italia torna in gara in Coppa del Mondo ad Antalya, dopo degli ottimi EuropeiDopo gli Europei della scorsa metà di maggio, il tiro con l'arco torna protagonista: è in arrivo la terza tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma ... oasport.it

coppa del mondo tiro con l arcoTiro con l'arco: la Nazionale torna ad Antalya per l'esordio stagionale in Coppa del Mondo, 16 azzurri convocatiLa Nazionale di tiro con l’arco si prepara al debutto nell’edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo aver saltato le prime due tappe stagionali di Puebla (Messico) e Shanghai (Cina) per rifinire la pr ... napolimagazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web