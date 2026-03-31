La nazionale italiana di tiro con l’arco non parteciperà alla prima tappa di Coppa del Mondo, prevista per questa stagione. La squadra azzurra, invece, è stata convocata per la tappa di apertura dell’European Grand Prix 2026, che si terrà ad Antalya dal 20 al 26 aprile. La competizione internazionale vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi europei.

La Nazionale italiana assoluta di tiro con l’arco comincerà ufficialmente la sua stagione all’aperto in occasione della tappa inaugurale dell’ European Grand Prix 2026, in programma ad Antalya dal 20 al 26 aprile. Gli azzurri non saranno presenti infatti la prossima settimana in Messico per l’appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo, proseguendo la preparazione in vista di un test molto importante verso i Campionati Europei. La rassegna continentale si terrà infatti sempre ad Antalya dal 18 al 24 maggio, mentre in precedenza ci sarà spazio anche per il secondo atto del circuito maggiore a Shanghai dal 5 al 10 maggio (vedremo se l’Italia effettuerà o meno la trasferta asiatica). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco, l’Italia salta la prima tappa di Coppa del Mondo. I convocati azzurri per Antalya

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