TIRO A SEGNO | Carlotta Salafia si racconta | dai Mondiali alla Coppa del Mondo col sogno LA 2028

Notizia in breve

Carlotta Salafia ha condiviso la sua esperienza in un'intervista, parlando dei suoi anni di allenamento e delle competizioni a cui ha partecipato. Ha raccontato di aver gareggiato ai Mondiali e di essere qualificata per la Coppa del Mondo. Ha anche menzionato il suo obiettivo di partecipare alle Olimpiadi del 2028.