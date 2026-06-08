TIRO A SEGNO | Carlotta Salafia si racconta | dai Mondiali alla Coppa del Mondo col sogno LA 2028
Carlotta Salafia ha condiviso la sua esperienza in un'intervista, parlando dei suoi anni di allenamento e delle competizioni a cui ha partecipato. Ha raccontato di aver gareggiato ai Mondiali e di essere qualificata per la Coppa del Mondo. Ha anche menzionato il suo obiettivo di partecipare alle Olimpiadi del 2028.
Carlotta Salafia si racconta a FOCUS! Dietro la precisione del tiro a segno ci sono anni di lavoro, concentrazione, sacrifici e una straordinaria forza mentale. In questa nuova puntata di FOCUS scopriamo la storia di Carlotta Salafia, atleta della Nazionale italiana di tiro a segno e protagonista del panorama internazionale. Dalle prime esperienze in pedana fino alle competizioni più prestigiose, Carlotta ripercorre il proprio cammino sportivo, soffermandosi sulle emozioni vissute ai Mondiali 2025 del Cairo, dove ha sfiorato il podio nella carabina 10 metri mixed team insieme a Danilo Dennis Sollazzo, e sulle più recenti tappe della Coppa del Mondo 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
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