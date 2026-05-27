tiro a segno esha singh vince col record del mondo nella pistola sportiva in coppa del mondo

Notizia in breve

Esha Singh ha stabilito il nuovo record mondiale nella finale della pistola sportiva da 25 metri femminile, durante la seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 a Monaco di Baviera. La vincitrice indiana ha concluso la competizione con il punteggio più alto mai registrato in questa specialità. La finale si è disputata oggi, con Singh che ha superato tutte le avversarie.