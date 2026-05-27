Tiro a segno Esha Singh vince col record del mondo nella pistola sportiva in Coppa del Mondo
Esha Singh ha stabilito il nuovo record mondiale nella finale della pistola sportiva da 25 metri femminile, durante la seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 a Monaco di Baviera. La vincitrice indiana ha concluso la competizione con il punteggio più alto mai registrato in questa specialità. La finale si è disputata oggi, con Singh che ha superato tutte le avversarie.
L’ indiana Esha Singh firma il nuovo record del mondo nella finale della pistola sportiva da 25 metri femminile, che chiude la seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno in corso a Monaco di Baviera, in Germania. Nell’ultimo atto l’ indiana Esha Singh domina la scena e chiude a quota 4350, superando nettamente nel duello conclusivo la tedesca Doreen Vennekamp, seconda con 3850, mentre completa il podio la bulgara Miroslava Mincheva, eliminata in terza posizione con 3145, davanti alla cinese Shang Kaiyan, quarta con 2640. Quinta posizione per la sudcoreana Yang Jiin, uscita di scena a quota 2235, davanti alla vietnamita Thu Vinh Trinh, sesta con 1330. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Tiro a segno, l’India si impone con record del mondo nella pistola mista a GranadaA Granada, in Spagna, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno.
Tiro a segno, Rutigliani quinto nella pistola 10 metri alla Coppa del Mondo Junior, Brackman trionfa nella carabinaNella prima giornata della tappa egiziana della Coppa del Mondo Junior di tiro a volo, si sono svolte diverse gare.