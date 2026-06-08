Tignale dal prodotto alla tavola | le api e il miele

Da bresciatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una giornata dedicata alla scoperta delle api e del miele si svolge nell’Alto Garda Bresciano, con un focus sulle produzioni locali e sulle tecniche di lavorazione. Durante l’evento si approfondiscono le fasi di raccolta del miele e l’importanza delle api per l’ambiente. Sono previste visite a impianti di produzione e momenti di confronto con apicoltori locali, per conoscere da vicino il processo che porta il prodotto dalla colonia delle api alla tavola.

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Una giornata immersiva nel cuore dell’Alto Garda Bresciano, alla scoperta delle eccellenze del territorio, tra natura, tradizioni e sapori autentici. L’esperienza inizierà presso la Latteria Turnaria – Oleificio di Gardola, eccellenza di Tignale, dove l’olio del Garda si racconta attraverso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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