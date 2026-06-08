Tignale dal prodotto alla tavola | le api e il miele

Notizia in breve

Una giornata dedicata alla scoperta delle api e del miele si svolge nell’Alto Garda Bresciano, con un focus sulle produzioni locali e sulle tecniche di lavorazione. Durante l’evento si approfondiscono le fasi di raccolta del miele e l’importanza delle api per l’ambiente. Sono previste visite a impianti di produzione e momenti di confronto con apicoltori locali, per conoscere da vicino il processo che porta il prodotto dalla colonia delle api alla tavola.