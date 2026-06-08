Tignale dal prodotto alla tavola | le api e il miele
Una giornata dedicata alla scoperta delle api e del miele si svolge nell’Alto Garda Bresciano, con un focus sulle produzioni locali e sulle tecniche di lavorazione. Durante l’evento si approfondiscono le fasi di raccolta del miele e l’importanza delle api per l’ambiente. Sono previste visite a impianti di produzione e momenti di confronto con apicoltori locali, per conoscere da vicino il processo che porta il prodotto dalla colonia delle api alla tavola.
Una giornata immersiva nel cuore dell’Alto Garda Bresciano, alla scoperta delle eccellenze del territorio, tra natura, tradizioni e sapori autentici. L’esperienza inizierà presso la Latteria Turnaria – Oleificio di Gardola, eccellenza di Tignale, dove l’olio del Garda si racconta attraverso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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