Tignale | dal prodotto alla tavola esperienza guidata dedicata agli agrumi

A Tignale si svolge un'iniziativa dedicata agli agrumi, che permette di conoscere da vicino le fasi di produzione e lavorazione dei frutti, dal raccolto alla preparazione finale. L'evento coinvolge visitatori interessati a scoprire le tecniche tradizionali utilizzate nelle coltivazioni e nei processi artigianali, offrendo un'occasione per approfondire le caratteristiche dei prodotti locali e i paesaggi della zona.

Scopri un viaggio unico nel cuore del nostro territorio, tra antiche tradizioni e sapori autentici. Un'esperienza esclusiva che ti porterà alla scoperta di paesaggi incantevoli, lavorazioni artigianali e autentiche delizie locali, tra natura e tradizione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate La tavola rotonda con Marco Damilano chiude la mostra dedicata alla tragedia di CutroSabato 28 febbraio sarà l’ultimo giorno di allestimento della mostra fotografico-documentaria “Progetto Kr46mø.