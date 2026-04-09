Casa Brecciolosa il sapone naturale prodotto con olio miele e cera d’api che fa bene alla salute mentale

A Casa per la Vita Brecciolosa di San Marco la Catola, il laboratorio di apicoltura coinvolge gli ospiti nella produzione di miele e nella trasformazione dei prodotti dell’alveare. Recentemente, è stata avviata la produzione di un sapone naturale realizzato con olio, miele e cera d’api. Questa iniziativa si inserisce tra le attività del laboratorio, che mira a coinvolgere i partecipanti in processi di produzione legati al mondo delle api.

Tra le attività di cui si occupa il laboratorio di Apicoltura attivato da tempo a Casa per la Vita Brecciolosa di San Marco la Catola, dove gli ospiti della struttura sono coinvolti nella produzione del miele, ora c'è anche la trasformazione dei prodotti dell'alveare. “In vista della ripresa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Il miele di melipona è un prodotto naturale raro e pregiato, ottenuto dalle api senza pungiglione appartenenti al genere MeliponaIl miele di melipona è un prodotto naturale raro e pregiato, ottenuto dalle api senza pungiglione appartenenti al genere Melipona, diffuse... Lo sport fa bene alla salute mentale: “È come un farmaco”(Adnkronos) – La tensione prima della gara, poi giù dalla discesa innevata a tutta velocità, schegge impazzite che sfrecciano su un manto bianco.