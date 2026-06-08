La rassegna letteraria “Ti Porto un Libro” si svolgerà a Manfredonia dal 29 giugno al 3 luglio 2026, all’interno del Festival delle Terre d’Acqua. Tra gli ospiti previsti ci sono autorevoli figure del panorama culturale e politico. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede incontri, presentazioni di libri e momenti di confronto con gli autori. L’evento è dedicato alla promozione della lettura e alla cultura letteraria.

Dal 29 giugno al 3 luglio 2026 torna a Manfredonia “Ti Porto un Libro”, la rassegna letteraria del Festival delle Terre d’Acqua, promossa dalla Fondazione Re Manfredi e ospitata come di consueto nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro del Marina del Gargano - Porto Turistico di Manfredonia. Un appuntamento ormai centrale nell’estate culturale sipontina, pensato come spazio di incontro, ascolto e partecipazione, in cui la parola scritta incontra il pubblico e si fa occasione di riflessione sui temi del presente. Il progetto si inserisce nel più ampio Festival delle Terre d’Acqua, che nel 2026 si svolgerà dal 29 giugno al 4 luglio, e anticipa idealmente il momento conclusivo della manifestazione, rappresentato dal XXXIII Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ti Porto un Libro: Di Battista, Sangiuliano ed altri ospiti di prestigio a Manfredonia

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