Ti auguro di essere violentata da uno straniero frase shock nell’ultimo Consiglio Comunale di Manfredonia pronunciate da un uomo ed una donna
Durante l’ultimo Consiglio Comunale di Manfredonia, sono state pronunciate due frasi che hanno suscitato scalpore: un uomo e una donna hanno augurato all’assessora Maria Teresa Valente di essere violentata da uno straniero. Le dichiarazioni sono state considerate gravissime e inaccettabili da parte di molti presenti, e hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La vicenda ha sollevato un acceso dibattito sulla tolleranza e sui comportamenti durante le sedute pubbliche.
Quanto accaduto all’assessora Maria Teresa Valente è gravissimo e inaccettabile. Di fronte a questa situazione, l’assessora, insieme ad altre figure istituzionali, si è avvicinata con senso di responsabilità per riportare la calma. In risposta, è stata oggetto di un’aggressione verbale violenta e disumana da parte di una donna e di un uomo, che le hanno rivolto frasi di una gravità inaudita, tra cui: “Ti auguro di essere violentata da uno straniero.” Non si tratta di una semplice offesa: è odio, è intimidazione, è violenza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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