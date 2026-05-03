Durante l’ultimo Consiglio Comunale di Manfredonia, sono state pronunciate due frasi che hanno suscitato scalpore: un uomo e una donna hanno augurato all’assessora Maria Teresa Valente di essere violentata da uno straniero. Le dichiarazioni sono state considerate gravissime e inaccettabili da parte di molti presenti, e hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La vicenda ha sollevato un acceso dibattito sulla tolleranza e sui comportamenti durante le sedute pubbliche.

Quanto accaduto all’assessora Maria Teresa Valente è gravissimo e inaccettabile. Di fronte a questa situazione, l’assessora, insieme ad altre figure istituzionali, si è avvicinata con senso di responsabilità per riportare la calma. In risposta, è stata oggetto di un’aggressione verbale violenta e disumana da parte di una donna e di un uomo, che le hanno rivolto frasi di una gravità inaudita, tra cui: “Ti auguro di essere violentata da uno straniero.” Non si tratta di una semplice offesa: è odio, è intimidazione, è violenza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - ”Ti auguro di essere violentata da uno straniero”, frase shock nell’ultimo Consiglio Comunale di Manfredonia pronunciate da un uomo ed una donna

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C.Fiorentino, nell’ultimo consiglio comunale approvate all’unanimità tre mozioniArezzo, 21 febbraio 2026 – Nell’ultimo consiglio comunale sono state approvate all’unanimità tre mozioni.

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