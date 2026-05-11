Firenze presentazione del libro ‘Ti porto nell’anima’ di Smeorita Popa

Il 11 maggio 2026 si è tenuta a Firenze la presentazione del libro ‘Ti porto nell’anima’ di Smeorita Popa. Il romanzo affronta temi come i legami invisibili, l’amore, i silenzi e le storie di persone che si cercano nel corso del tempo. La cerimonia ha visto la partecipazione di autori, lettori e addetti ai lavori, interessati a scoprire i dettagli dell’opera.

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Firenze, 11 maggio 2026 - Un romanzo che parla di legami invisibili, amore, silenzi e destini che continuano a cercarsi anche attraverso il tempo. È “ Ti porto nell’anima”, il nuovo libro di Smeorita Popa, che sarà presentato ufficialmente sabato 23 maggio alle ore 17,30 nel suggestivo Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia. L’evento si inserisce all’interno della rassegna culturale “Voci tra le pagine – La gioia di leggere”, promossa dalle Biblioteche di Scarperia e San Piero, e rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi della primavera sul territorio. Ambientato tra Como, il Lago di Como, Milano e Roma, il romanzo accompagna il lettore in una storia intensa e delicata al tempo stesso, dove emozioni profonde e segreti custoditi per anni si intrecciano ai percorsi di vita dei protagonisti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro ‘Ti porto nell’anima’ di Smeorita Popa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Presentazione del libro "Le canzoni di Firenze"La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 14... Leggi anche: Firenze, presentazione del libro ‘Aurora boreale’ di Angelo Balestri