Una performance di danza urbana si è svolta nel quartiere Trullo di Roma, inserita nel Roma Borgata Festival. La coreografa Sil Marti ha presentato la sua opera site-specific, intitolata The Trullo Sequence, coinvolgendo gli spettatori in un percorso performativo nel contesto urbano. La performance si è svolta in spazi pubblici del quartiere, senza strutture temporanee o palcoscenici tradizionali. È stata parte di un evento che include diverse iniziative artistiche nel quartiere.

Cosa: Performance site-specific The Trullo Sequence della coreografa Sil Marti per il Roma Borgata Festival.. Dove e Quando: Roma, Lotto 8 al Trullo (via del Trullo 227), 13 giugno alle ore 19.00.. Perché: Per esplorare la periferia romana attraverso un’esperienza immersiva, dove i gesti della quotidianità e le architetture popolari si trasformano in espressione artistica e palcoscenico.. La periferia romana continua a dimostrarsi un terreno fertile e pulsante per la creatività contemporanea, smentendo la narrazione che la vorrebbe relegata a mero spazio di transito o di marginalità. La città si trasforma, e con essa mutano le forme di espressione artistica che scelgono di abitare i suoi confini più estremi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ezrome.it - The Trullo Sequence: danza urbana a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La danza urbana e contemporanea di Any Dance in FortezzaVenerdì 1 maggio, nella Fortezza di Siena, si terrà un evento inserito nella rassegna Vivi Fortezza e nel programma Siena Mangiami.

Roma, trovato al Trullo deposito di auto rubate: i ladri prendevano i pezzi e le rivendevanoA Roma, nella zona del Trullo, gli agenti della polizia locale hanno individuato e sequestrato un deposito di automobili rubate all’interno di un...