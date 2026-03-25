Roma trovato al Trullo deposito di auto rubate | i ladri prendevano i pezzi e le rivendevano

A Roma, nella zona del Trullo, gli agenti della polizia locale hanno individuato e sequestrato un deposito di automobili rubate all’interno di un locale condominiale. I responsabili smontavano i veicoli e rivendevano i pezzi. Il locale è stato riconsegnato all’ente proprietario.

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno scoperto e riconsegnato ad Ater un locale condominiale al Trullo. Veniva usato come centro di stoccaggio e smercio di componenti d'auto rubati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Smontavano auto rubate e rivendevano i pezzi al mercato nero. L'officina a Tor Vergata

5 ladri professionisti arrestati a Roma, così depredavano auto rubate per rivenderne i pezziÈ di cinque arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato alla scoperta di una filiera clandestina dedita al...

Contenuti utili per approfondire Roma trovato al Trullo deposito di auto...

Argomenti discussi: Portuense, nel parco Gioia svelata una targa in memoria del dottor Ettore Lapadula.

Ragazzo accoltellato al Trullo trovato in una pozza di sangue, è in gravissime condizioniUn ragazzo è stato accoltellato a Roma. Trasportato in ospedale versa in gravissime condizioni. I fatti sono accaduti nella prima mattinata di sabato 20 dicembre al Trullo. Una vicenda sulla quale ... romatoday.it

Roma: blitz al Trullo, arrestato 28enne, denunce, sequestri e quasi mille euro di sanzioniI Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno recentemente effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Trullo, con l’obiettivo primario di prevenire e reprimere la cr ... romadailynews.it