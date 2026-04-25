Venerdì 1 maggio, nella Fortezza di Siena, si terrà un evento inserito nella rassegna Vivi Fortezza e nel programma Siena Mangiami. La giornata sarà dedicata alla danza urbana e contemporanea, con esibizioni di artisti locali e nazionali. La manifestazione combina musica, arte e spettacolo, offrendo al pubblico un’occasione per vivere un’esperienza culturale all’aperto nel centro storico. La Fortezza si trasformerà così in un palcoscenico a cielo aperto per le performance di danza.

Venerdì 1 maggio, nell’àmbito della rassegna Vivi Fortezza, la Fortezza, appunto, farà da cornice a una giornata speciale, inserita all’interno dell’evento Siena Mangiami, in cui musica, arte e spettacolo si intrecceranno in un’unica esperienza aperta alla città. Protagonista assoluta dell’evento la scuola Any Dance, che porterà in scena lo spettacolo di danza urbana e contemporanea ‘ Urban Flow ’ un progetto coreografico capace di fondere diversi stili in un linguaggio scenico dinamico, energico e coinvolgente. La performance prenderà il via alle 17, con la prima esibizione, al Bastione San Domenico: il pubblico potrà godersi un momento di forte impatto artistico e visivo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La danza urbana e contemporanea di Any Dance in Fortezza

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