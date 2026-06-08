La prima edizione di The 50 Italia si è conclusa con la vittoria di un concorrente, Matteo Diamante. Durante il reality su Prime Video, sono stati resi noti i cachet dei partecipanti. I guadagni variano tra i diversi concorrenti, con alcune cifre che sono state pubblicamente rivelate. La finale ha visto sfidarsi anche Helena Prestes ed Edoardo Tavassi, entrambi molto seguiti dal pubblico.

La prima edizione di The 50 Italia si è conclusa con la vittoria di Matteo Diamante, che ha superato in finale due volti molto amati dal pubblico come Helena Prestes ed Edoardo Tavassi. Il programma ha attirato grande attenzione fin dalla messa in onda, ma nelle ultime ore a far discutere non è tanto il risultato finale quanto i guadagni dei concorrenti durante l’avventura nel reality. Cachet iniziale: differenze tra concorrenti famosi e meno noti. Secondo alcune indiscrezioni legate alla produzione, i compensi dei partecipanti sarebbero stati stabiliti in base alla notorietà e alla popolarità social. I concorrenti più conosciuti avrebbero percepito un cachet iniziale compreso tra gli 8. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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© Tivvusia.com - The 50 Italia, svelati i cachet dei concorrenti: quanto hanno guadagnato nel reality di Prime Video

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