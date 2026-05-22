The 50 arriva su Prime Video | chi sono i concorrenti vip del nuovo reality
Da metà maggio, Prime Video propone il nuovo reality “The 50”, che vede la partecipazione di cinquanta celebrità e influencer. Le star si ritrovano in un castello medievale, dove si sfidano tra loro in varie prove. Il programma prevede un montepremi finale di cinquanta mila euro. La trasmissione sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 22 maggio. Tra i concorrenti ci sono personaggi noti del mondo dello spettacolo e dei social media.
The 50 debutta su Prime Video dal 22 maggio: 50 celebrity e influencer in un castello medievale si sfidano per un montepremi da 50.000 euro che andrà a uno spettatore da casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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