The 50 Italia arriva il nuovo reality Prime Video | quando inizia come funziona e chi sono i concorrenti
Prime Video annuncia il debutto di un nuovo reality italiano, previsto per il 2026. La trasmissione vedrà un gruppo di concorrenti confrontarsi in diverse sfide, con episodi disponibili in streaming sulla piattaforma. La data di inizio è stata comunicata e, al momento, sono stati resi noti alcuni dettagli sui partecipanti. La produzione mira a offrire un format innovativo rispetto ai programmi già presenti sul mercato.
Roma, 11 maggio 2026 – Prime Video si prepara a lanciare un nuovo prodotto che vuole provare a cambiare la storia dei reality. L'ambientazione è degna di un romanzo fantasy: un maestoso castello medievale farà da cornice a The 50, show che si presenta come una spietata competizione in cui non dovrebbero mancare emozioni, sentimenti e colpi di scena. All'interno delle mura e in un’imponente Arena, 50 tra le celebrità e gli influencer più seguiti d’Italia dovranno affrontare test fisici e psicologici estenuanti affrontando anche la difficile sfida della convivenza, che potrebbe portare alla nascita di inaspettati rapporti interpersonali. La conduzione.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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