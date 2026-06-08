La Procura di Napoli ha depositato al Tribunale un atto che accusa una persona di aver copiato il 91% di una tesi di laurea. Le indagini si sono concluse e riguardano il caso della laurea di Maria Rosaria Boccia. La sezione Sicurezza dei Sistemi Informatici del tribunale si occupa del procedimento.

Si chiudono le indagini sul caso della laurea di Maria Rosaria Boccia. L’atto è stato depositato oggi al Tribunale di Napoli, sezione Sicurezza dei Sistemi Informatici, come riportato da Fanpage. Al centro dell’inchiesta c’è la tesi di laurea presentata dall’imprenditrice - al centro delle cronache per il legame avuto con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - all’Università telematica Pegaso. La Procura partenopea le contesta due ipotesi di reato: la prima riguarda l’elaborato discusso in occasione dell’esame di laurea del Corso di Economia e Management, sostenuto in modalità telematica il 23 gennaio 2023. Secondo l’accusa, Boccia avrebbe presentato come proprio un lavoro dal titolo: "Sistema Sanitario Nazionale: luci e ombre di un’eccellenza italiana stretta dai vincoli della finanza pubblica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - “Tesi copiata al 91%”. L’accusa della Procura di Napoli contro la Boccia

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