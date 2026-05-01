Garlasco i legali della famiglia Poggi contro la nuova tesi della procura | Ipotesi costruita a tavolino non tiene conto dei dati già noti

I legali della famiglia Poggi contestano la nuova tesi presentata dalla procura in merito all’indagine sul caso Garlasco, definendola “irreale” e priva di fondamento. Secondo gli avvocati, l’ipotesi avanzata dalla procura non considera i dati già noti e sembra essere stata elaborata senza un’analisi approfondita delle prove esistenti. La disputa tra le parti coinvolte continua a tenere alta l’attenzione sul procedimento giudiziario.

Una «ipotesi irreale, che sembra costruita a tavolino senza tener conto dei dati già noti ». È questo il commento durissimo affidato alle pagine del Corriere della Sera dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco. Al centro della polemica c’è la decisione della Procura di Pavia di modificare il capo di imputazione nei confronti di Andrea Sempio, atteso dai magistrati il 6 maggio in procura per l’interrogatorio e ora indicato come l’unico colpevole dell’omicidio per il quale Alberto Stasi sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni di reclusione.🔗 Leggi su Open.online

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