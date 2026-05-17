L’impronta 33 non è di una sola mano | il consulente dei Poggi contro la tesi della Procura

Un consulente incaricato dai Poggi ha dichiarato che l’impronta 33 non è stata lasciata da una singola persona, ma si tratta di un’impronta composta, formata da più contatti sullo stesso punto. Questa affermazione contrasta con la tesi della Procura, che aveva sostenuto che l’impronta fosse riconducibile a un’unica mano. La discussione si inserisce nel contesto delle indagini in corso a Garlasco, dove si analizzano le tracce trovate sulla scena del crimine. La polemica riguarda principalmente l’interpretazione delle tracce e il loro peso nelle indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui