L’impronta 33 non è di una sola mano | il consulente dei Poggi contro la tesi della Procura

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un consulente incaricato dai Poggi ha dichiarato che l’impronta 33 non è stata lasciata da una singola persona, ma si tratta di un’impronta composta, formata da più contatti sullo stesso punto. Questa affermazione contrasta con la tesi della Procura, che aveva sostenuto che l’impronta fosse riconducibile a un’unica mano. La discussione si inserisce nel contesto delle indagini in corso a Garlasco, dove si analizzano le tracce trovate sulla scena del crimine. La polemica riguarda principalmente l’interpretazione delle tracce e il loro peso nelle indagini.

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Garlasco (Pavia) –  “La traccia 33 è un’impronta composta, il prodotto di più contatti sullo stesso punto”. Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, “smonta” così uno degli elementi chiave nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, centrale sia per le accuse della Procura di Pavia nei confronti dell’indagato Andrea Sempio, sia per la richiesta di revisione della sentenza definitiva che ha condannato a 16 anni Alberto Stasi. Ribadendo di non condividere le conclusioni della consulenza della Procura per l’attribuzione a Sempio ( “per noi non ci sono sufficienti punti di confronto” ), Redaelli aggiunge una considerazione inedita su quella palmare sul muro destro della scala dove venne trovato il corpo della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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