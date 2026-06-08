Tesi copiata al 91% L’accusa della Procura di Napoli contro la Boccia L' università Pegaso si costituirà parte civile
La Procura di Napoli ha accusato una donna di aver copiato il 91% della sua tesi di laurea. Le indagini sul caso si sono concluse e l’atto è stato depositato oggi al Tribunale di Napoli presso la sezione Sicurezza dei Sistemi Informatici. L’università Pegaso si costituirà parte civile nel procedimento. La vicenda riguarda la laurea di una donna, e la decisione del tribunale potrebbe portare a ulteriori accertamenti.
Si chiudono le indagini sul caso della laurea di Maria Rosaria Boccia. L’atto è stato depositato oggi al Tribunale di Napoli, sezione Sicurezza dei Sistemi Informatici, come riportato da Fanpage. Al centro dell’inchiesta c’è la tesi di laurea presentata dall’imprenditrice - al centro delle cronache per il legame avuto con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - all’ Università telematica Pegaso. Che però non ci sta e ritenendosi parte lesa si costituirà parte civile. La Procura partenopea le contesta due ipotesi di reato: la prima riguarda l’elaborato discusso in occasione dell’esame di laurea del Corso di Economia e Management, sostenuto in modalità telematica il 23 gennaio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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