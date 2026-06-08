Tesi copiata al 91% L’accusa della Procura di Napoli contro la Boccia L' università Pegaso si costituirà parte civile

Notizia in breve

La Procura di Napoli ha accusato una donna di aver copiato il 91% della sua tesi di laurea. Le indagini sul caso si sono concluse e l’atto è stato depositato oggi al Tribunale di Napoli presso la sezione Sicurezza dei Sistemi Informatici. L’università Pegaso si costituirà parte civile nel procedimento. La vicenda riguarda la laurea di una donna, e la decisione del tribunale potrebbe portare a ulteriori accertamenti.