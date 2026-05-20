Estorsioni agli imprenditori | Confindustria si costituirà parte civile contro la Società Foggiana

Confindustria ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo che coinvolge le persone arrestate nell'ambito di un’indagine sulle estorsioni rivolte a commercianti e imprenditori edili della città. La decisione segue l'esempio di un'altra associazione di categoria, che ha già preso questa iniziativa. L'inchiesta ha portato alla luce un sistema di pressione e ricatti nei confronti di imprenditori e commercianti locali. Nessun altra informazione sui dettagli delle accuse o sui soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui