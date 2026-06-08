Le indagini sulla tesi di laurea di Maria Rosaria Boccia sono state chiuse dalla Procura, che ha rilevato una somiglianza del 91% con un’altra opera. La studentessa, già coinvolta in un procedimento legato a un’altra vicenda, ha ora 20 giorni per presentare memorie o chiedere un interrogatorio. Se non agirà entro questo termine, si procederà con il processo.

Falso per la tesi di laurea: chiuse le indagini per Maria Rosaria Boccia, ora ha 20 giorni di tempo per presentare memorie o chiedere interrogatorio, altrimenti rischia il processo. La Procura di Napoli ha chiuso le indagini sull’autenticità sulla laurea conseguita all’Università telematica Pegaso dall’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia, divenuta nota per il caso che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Secondo l’accusa (i pm Ciro Capasso, Vincenzo Piscitelli e Claudio Orazio Onorati, indagini della Guardia di Finanza) la tesi di laurea presentata nel 2023 alla Pegaso da Maria Rosaria Boccia sarebbe stata in gran parte copiata da quella di un’altra studentessa laureatasi all’università Luiss di Roma nel 2018. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Tesi copiata al 91%”, accusa la Procura: chiuse le indagini sulla Boccia, già nei guai per Sangiuliano

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