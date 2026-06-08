Terribile scontro tra auto e moto a Torino | muore 49enne salentino

Un incidente tra auto e moto si è verificato ieri mattina sulla strada Traforo di Pino, vicino a Villa Sassi, nel quartiere Madonna del Pilone a Torino. Un uomo di 49 anni originario del Salento ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

SQUINZANOTORINO – Uno scontro violento tra auto e moto, una vittima di origine salentina: ha perso la vita, nel sinistro avvenuto ieri mattina, nella zona di Torino, su strada Traforo di Pino, all'altezza di Villa Sassi, nel quartiere collinare Madonna del Pilone, Daniele Marinaci, 49enne di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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SAN GIUSTO CANAVESE - Terribile scontro auto contro moto

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