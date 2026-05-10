Terribile scontro tra auto e moto sulla 275 | 49enne in codice rosso

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente lungo la strada statale 275, nel tratto che collega Surano e Nociglia, vicino alla sala ricevimenti “Il Re dei Re”. Un'auto e una moto sono rimaste coinvolte nello scontro, con un conducente di 49 anni portato in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

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