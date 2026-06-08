Terribile incidente a Torino Madonna di Campagna | scontro tra tir e bici uomo in condizioni critiche
Un uomo in bicicletta è stato investito da un tir durante l’ora di pranzo a Torino, nella zona di Madonna di Campagna, lunedì 8 giugno 2026. Le sue condizioni sono risultate critiche.
Un anziano è stato investito da un tir mentre viaggiava in bicicletta all'ora di pranzo di oggi, lunedì 8 giugno 2026, a Torino. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Veronese, strada dell'Aeroporto e via Stampini. I sanitari del 118 Azienda Zero sono intervenuti sul posto per prestare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Torino.
Paura in centro a Torino: bus sbanda in piazza Solferino, traffico bloccato
Notizie e thread social correlati
Terribile incidente a Torino Madonna del Pilone: scontro tra auto e bici, ragazza di 16 anni in condizioni criticheUn incidente si è verificato questa mattina a Torino, lungo corso Casale vicino a piazza Carrara.
Terribile incidente a Torino Crocetta, scontro tra moto e auto: centauro in ospedale, è in gravi condizioniUn incidente si è verificato mercoledì intorno alle 12 nel quartiere Crocetta di Torino, all'angolo tra corso Galileo Ferraris e via Fratelli Carle.
Argomenti più discussi: Terribile incidente a Torino Madonna del Pilone: scontro tra auto e bici, ragazza di 15 anni in condizioni critiche; Terribile incidente: scontro tra bici e trattore, ragazzino in condizioni critiche; Tragedia a Druento, incidente sulla direttissima della Mandria: centauro 52enne morto sul colpo; Pasquale Sarli (17 anni) si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente, trovato morto vicino a una diga.
Una ragazza appena maggiorenne è stata denunciata a Torino per lesioni aggravate dopo aver colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante una violenta lite avvenuta in un appartamento di via Ormea. Il ragazzo, 18 anni, è stato soccorso nel tardo p - Facebook facebook
Attenti alla truffa dei soldi sul parabrezza reddit
Terribile incidente a Torino Crocetta, scontro tra moto e auto: il carabiniere Bernardo De Sio morto in ospedaleUn incidente è stato registrato intorno alle 12 di mercoledì, 27 maggio, a Torino nel quartiere Crocetta, all'angolo tra corso Galileo Ferraris e via Fratelli Carle. Nel sinistro sono state coinvolte ... torinotoday.it