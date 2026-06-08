Terribile incidente a Torino Madonna di Campagna | scontro tra tir e bici uomo in condizioni critiche

Un uomo in bicicletta è stato investito da un tir durante l’ora di pranzo a Torino, nella zona di Madonna di Campagna, lunedì 8 giugno 2026. Le sue condizioni sono risultate critiche.

Un anziano è stato investito da un tir mentre viaggiava in bicicletta all'ora di pranzo di oggi, lunedì 8 giugno 2026, a Torino. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Veronese, strada dell'Aeroporto e via Stampini. I sanitari del 118 Azienda Zero sono intervenuti sul posto per prestare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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