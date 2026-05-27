Terribile incidente a Torino Crocetta scontro tra moto e auto | centauro in ospedale è in gravi condizioni

Un incidente si è verificato mercoledì intorno alle 12 nel quartiere Crocetta di Torino, all'angolo tra corso Galileo Ferraris e via Fratelli Carle. Uno scontro tra una moto e un'auto ha coinvolto i due veicoli, con il centauro trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

Un incidente è stato registrato intorno alle 12 di mercoledì, 27 maggio, a Torino nel quartiere Crocetta, all'angolo tra corso Galileo Ferraris e via Fratelli Carle. Nel sinistro sono state coinvolte un'auto e una moto. Non è al momento nota la dinamica che ha portato allo scontro tra i due mezzi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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