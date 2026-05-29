Terribile incidente a Torino Madonna del Pilone | scontro tra auto e bici ragazza di 16 anni in condizioni critiche

Un incidente si è verificato questa mattina a Torino, lungo corso Casale vicino a piazza Carrara. Un veicolo e una bicicletta sono entrati in collisione, coinvolgendo una ragazza di 16 anni. La giovane è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale in condizioni critiche. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. La polizia sta conducendo accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Un'auto e una bicicletta si sono scontrate nella mattinata di oggi, venerdì 29 maggio 2026, in corso Casale all'altezza di piazza Carrara a Torino. Nell'incidente è rimasta ferita in modo gravissimo una ragazza di 16 anni che si trovava a bordo della bicicletta. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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