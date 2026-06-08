Terremoto oggi a Cuba scossa magnitudo 6.1
Oggi al largo della costa occidentale di Cuba si è verificata una forte scossa di terremoto con magnitudo 6.1. La terra ha tremato in modo intenso in quella zona, senza segnalazioni di danni immediati o feriti. La scossa è stata avvertita in diverse aree vicine e registrata dai sismografi ufficiali. Non ci sono ancora notizie di ulteriori eventi sismici collegati.
(Adnkronos) – Forte scossa di terremoto al largo della costa occidentale di Cuba oggi lunedì 8 giugno. A L'Avana, secondo quanto riferito da giornalisti dell'Afp presenti sul posto, il sisma è stato avvertito chiaramente per circa 20 secondi, spingendo numerose persone a lasciare gli edifici e a riversarsi in strada per precauzione. Secondo l'Istituto geologico. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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TERREMOTO FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 5.5: TREMA FORTE LA TERRA. ALLERTA PER NUOVE REPLICHE - CUBA
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