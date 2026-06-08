Terremoto oggi a Cuba scossa magnitudo 6.1

Notizia in breve

Oggi al largo della costa occidentale di Cuba si è verificata una forte scossa di terremoto con magnitudo 6.1. La terra ha tremato in modo intenso in quella zona, senza segnalazioni di danni immediati o feriti. La scossa è stata avvertita in diverse aree vicine e registrata dai sismografi ufficiali. Non ci sono ancora notizie di ulteriori eventi sismici collegati.