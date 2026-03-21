Terremoto oggi a Messina scossa di magnitudo tra 4 e 4.5

Oggi a Messina si è verificata una scossa di terremoto tra 4 e 4,5 di magnitudo alle ore 19. La terra ha tremato nella zona della città siciliana, senza segnalazioni immediate di danni o feriti. La scossa è stata avvertita dalla popolazione locale e registrata dai sismografi della rete di monitoraggio. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata al momento.

Una scossa di magnitudo stimato tra 4 e 4.5 è stata registrata a Messina, in Sicilia. Il sisma è avvenuto intorno alle 19.04, secondo quanto riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 sentita anche a Messina Leggi anche: Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4 avvertita dalla popolazione in Sicilia TERREMOTO OGGI A CATANIA, SCOSSA DI MAGNITUDO 4.5: CROLLI A RAGALNA E SCUOLE CHIUSE NEL CAPOLUOGO Approfondimenti e contenuti su Terremoto oggi Temi più discussi: Forti scosse di terremoto in Sicilia, paura a Messina e Palermo; Terremoto in Sicilia, scosse di 4.3 e 4.6 e successivo sciame sismico; Terremoto oggi nel messinese, scossa di magnitudo 3.7 in mare avvertita alle Isole Eolie; Terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro le Isole Eolie. Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 4.2 vicino a Messina (avvertita fino a Palermo)Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 vicino Messina (avvertita fino a Palermo). IN AGGIORNAMENTO © RIPRODUZIONE RISERVATA . POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... ilmessaggero.it Terremoto nelle Eolie, sciame sismico e scosse avvertite a Messina e Palermo: la più forte di magnitudo 4.6Notte di paura in Sicilia per il terremoto. Nelle ultime ore si sono susseguite almeno 15 scosse intorno all'arcipelago eoliano ... fanpage.it Tgr Rai FVG. . Nessun danno rilevante provocato dalla scossa di terremoto di magnotudo 3.9 registrata a Moggio Udinese. facebook Terremoto oggi a Ciampino, la scossa avvertita in alcuni quartieri di Roma x.com