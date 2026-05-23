Terremoto oggi a Macerata scossa di magnitudo 3.6

Nella notte del 23 maggio 2026 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 nella provincia di Macerata, nelle Marche. La sequenza sismica si è verificata a Valfornace, senza segnalare danni o feriti. La Protezione Civile ha monitorato la situazione, senza attivare ulteriori interventi di emergenza. La scossa è stata avvertita in alcune zone della provincia.

Valfornace (Macerata), 23 maggio 2026 – Scossa di terremoto di magnitudo 3,6 registrata nella notte nelle Marche, in provincia di Macerata. Il sisma, secondo quanto rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), si è verificato alle 2,13 con epicentro a cinque chilometri a sud-est di Fiordimonte, nel territorio di Valfornace. https:www.ilrestodelcarlino.itmaceratacronacaterremoto-oggi-scossa-magnitudo-maceratese-p39t3ex9 La scossa a una profondità di 8 chilometri a Fiordimonte. La scossa è avvenuta a una profondità di otto chilometri ed è stata avvertita dalla popolazione in diverse aree dell'entroterra maceratese, ma al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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