Terremoto a Foggia | si è dimessa la sindaca Episcopo

Da foggiatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La sindaca di Foggia ha annunciato le proprie dimissioni, poche ore dopo le revoche di alcuni assessori e la nomina di un nuovo incaricato alle Attività Produttive. La decisione arriva in un contesto di cambiamenti nella giunta comunale, con revoche e nomine che si sono susseguite nelle ultime ore. Non sono stati resi noti i motivi delle dimissioni. La decisione è stata comunicata lunedì 8 maggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

All'indomani delle revoche assessorili a Lorenzo Frattarolo e Daniela Patano, della revoca dell'Urbanistica a Giuseppe Galasso e della nomina del neo assessore alle Attività Produttive, il socialista Luigi Iorio, quest'oggi, lunedì 8 maggio, Maria Aida Episcopo ha presentato le dimissioni da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Terremoto in municipio, la sindaca si è dimessa: cosa succede adessoVenerdì, il municipio di Serle ha subito un terremoto politico con le dimissioni della sindaca Chiara Cherchi, annunciate poche ore dopo quelle...

Leggi anche: Foggia piange la morte di Stefania, la rabbia della sindaca Episcopo: "Come fa a non provare orrore chi uccide una donna?"

Temi più discussi: Terremoto in Calabria, forte scossa nella notte: trema la terra anche a Bari; Terremoto in mare al largo delle Tremiti; Prima un boato, poi la scossa: brusco risveglio con il terremoto nel cuore della notte; Forte scossa nel Tirreno: il terremoto fa tremare la Calabria e sveglia il Salento.

terremoto a foggia siFoggia, terremoto politico a Palazzo di Città: si dimette la sindaca Maria Aida EpiscopoFOGGIA – Scossa politica al Comune di Foggia. La sindaca Maria Aida Episcopo ha presentato le dimissioni dalla carica di prima cittadina, aprendo una fase delicatissima per l’amministrazione comunale. statoquotidiano.it

Terremoto a Foggia: si è dimessa la sindaca EpiscopoAll'indomani delle revoche assessorili a Lorenzo Frattarolo e Daniela Patano, della revoca dell'Urbanistica a Giuseppe Galasso e della nomina del neo assessore alle Attività Produttive, il socialista ... foggiatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web