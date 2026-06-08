Terremoto a Foggia | si è dimessa la sindaca Episcopo

Notizia in breve

La sindaca di Foggia ha annunciato le proprie dimissioni, poche ore dopo le revoche di alcuni assessori e la nomina di un nuovo incaricato alle Attività Produttive. La decisione arriva in un contesto di cambiamenti nella giunta comunale, con revoche e nomine che si sono susseguite nelle ultime ore. Non sono stati resi noti i motivi delle dimissioni. La decisione è stata comunicata lunedì 8 maggio.